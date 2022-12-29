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В Рязани презентовали десять новых автономных троллейбусов
В УРТ на улице Зубковой презентовали 10 новых автономных троллейбусов. В мероприятии приняли участие губернатор Павел Малков, мэр Рязани Елена Сорокина и сотрудники УРТ.

В четверг, 29 декабря, в УРТ на улице Зубковой презентовали десять новых автономных троллейбусов. В мероприятии приняли участие губернатор Павел Малков, мэр Рязани Елена Сорокина и сотрудники УРТ.

В низкопольных троллейбусах есть климат-контроль, камеры видеонаблюдения, автоматические звуковые информаторы для объявления остановок и электронные маршрутоуказатели. Их стоимость составила 289 млн рублей.

Павел Малков рассказал, что как только приехал в Рязань, сразу обратил внимание на состояние общественного транспорта. Он подчеркнул, что замена старой техники на новую — является приоритетной задачей для города.

«Первая партия десяти современных „Адмиралов“ уже ходит по улицам. Еще десять троллейбусов с пробегом и хорошим состоянием доставили нам из Санкт-Петербурга, спасибо коллегам за помощь. Все они на линии, и мы сумели заменить самые старые машины. Сегодня еще передаем десять новых троллейбусов. Машины комфортные, вместительные, адаптированные для маломобильных групп граждан», — пояснил губернатор.

Он рассказал и о необычном свойстве новых троллейбусов. Выяснилось, что техника способна ездить в автономном режиме.

«Благодаря этому есть возможность прокладки маршрутов, нам предстоит с этим серьезно разобраться, понять, как настроить наши маршрутные линии. Транспорт приобретен за счет резервного фонда правительства Российской Федерации, благодаря решению Владимира Мишустина, я ему за это очень благодарен. Но сейчас важно максимально быстро выпустить эти машины на линии. И мы на этом не остановимся и дальше будем обновлять автопарк: новые пассажирские и школьные автобусы, коммунальная техника, машины скорой помощи, мобильная лаборатория. Надеюсь в течение 1-2 лет мы уже забудем старые машины как страшный сон и будем ездить на современных и комфортных троллейбусах», — заключил Павел Малков.

Запуск троллейбусов на маршруты планируется с 16 января 2023 года.