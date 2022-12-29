Путин подписал закон о наказании за осквернение георгиевских лент

Президент Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании за публичное осквернение георгиевских лент. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации, передает РИА Новости .

За публичное осквернение символа воинской славы юридическому лицу грозит штраф от трех до пяти миллионов рублей, гражданину — до трех миллионов рублей либо лишение свободы на срок до трех лет.

За те же действия, совершенные группой лиц по предварительному сговору или в интернете, назначается штраф в размере от двух до пяти миллионов рублей либо лишением свободы на срок до пяти лет.

Отмечается, что символ воинской славы можно использоваться только в целях, связанных с исторической памятью.