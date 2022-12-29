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Путин подписал закон о наказании за осквернение георгиевских лент

Президент Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании за публичное осквернение георгиевских лент. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации, передает РИА Новости.

За публичное осквернение символа воинской славы юридическому лицу грозит штраф от трех до пяти миллионов рублей, гражданину — до трех миллионов рублей либо лишение свободы на срок до трех лет.

За те же действия, совершенные группой лиц по предварительному сговору или в интернете, назначается штраф в размере от двух до пяти миллионов рублей либо лишением свободы на срок до пяти лет.

Отмечается, что символ воинской славы можно использоваться только в целях, связанных с исторической памятью.