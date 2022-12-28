В Саратовской области в ДТП с фурой и легковушкой погибли четыре человека, среди них есть ребенок

В Саратовской области в ДТП погибли четыре человека. Об этом в среду, 28 декабря, сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин в своем Telegram-канале.

По его словам, авария случилась в среду, 28 декабря, около 17.00 в Энельсском районе на трассе «Маркс». На дороге столкнулись «ВАЗ 2106» и фура.

Четыре человека, две женщины, мужчина и шестилетний ребенок, скончались на месте. Еще один человек госпитализирован в критическом состоянии.