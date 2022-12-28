В Рязанской области ищут 43-летнего Игоря Варфоломеева

О его местонахождении ничего неизвестно с 20 июля 2022 года.

В Рязанской области разыскивают 43-летнего Игоря Варфоломеева. Ориентировку на поиск мужчины в среду, 28 декабря, опубликовал поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».

Мужчина проживал в деревне Новая Деревня Касимовского района. О его местонахождении ничего неизвестно с 20 июля 2022 года.

Игорь Варфоломеев имеет рост 176 сантиметров, нормальное телосложение, русые волосы и серые глаза. Одежда неизвестна.

Всех, кто располагает информацией о пропавшем, просьба позвонить по телефонам 112 или 8 (800)700-54-52.