В Кремле прокомментировали «мирный план Украины»
Ранее появилась информация, что команда Зеленского представит план мира в феврале.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что мирного плана, предложенного Украиной, не существует. Об этом передает РИА Новости.
Песков заявил, что Украина не учитывает «сегодняшних реалий» с российской территорией, вхождением в состав России четырех новых регионов.
«Никакой план, который не учитывает эти реалии, он не может претендовать на то, чтобы быть мирным», — добавил пресс-секретарь президента России.
Ранее появилась информация, что команда президента Украины Владимира Зеленского представит план мира в феврале.