Команда Зеленского представит план мира в феврале

План мирного урегулирования состоит из десяти пунктов.

Команда президента Украины Владимира Зеленского представит план мирного урегулирования конфликта в феврале. Об этом сообщила газета Wall Street Journal, передает РИА Новости .

Отмечается, что план мирного урегулирования состоит из десяти пунктов. По информации издания, команда Зеленского намерена представить его в первую годовщину российского вторжения 24 февраля или «примерно в это время».

Ранее на саммите G20 Зеленский озвучил 10 пунктов плана для возобновления мира на Украине.