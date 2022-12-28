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Стрелок из Пермского госуниверситета Бекмансуров получил пожизненное лишение свободы
Пермский краевой суд признал юношу виновным по статье об убийстве двух и более лиц.

Суд признал виновным Тимура Бекмансурова, устроившего стрельбу в Пермском государственном университете. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Пермский краевой суд признал 18-летнего юношу виновным по статье об убийстве двух и более лиц. 20 сентября 2021 года первокурсник Пермского государственного университета Тимур Бекмансуров пришел в кампус с семизарядным помповым ружьем и открыл огонь на улице, затем продолжил стрелять внутри помещения. Погибли шесть человек, 47 получили ранения.

За несколько минут до нападения Бекмансуров оставил «ВКонтакте» пост о своих переживаниях, в котором написал, что «единицы заслуживают существования».

Нападавшего при задержании ранили полицейские. В больнице ему ампутировали часть левой голени.

В суде молодой человек полностью признал вину и раскаялся. Прокурор просил пожизненное, адвокат настаивал на смягчении наказания. В итоге ему назначили пожизненный срок.