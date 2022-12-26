В Ульяновской области два человека погибли в ДТП с фурой

Авария произошла утром в понедельник, 26 декабря на трассе «Саранск — Сурское — Ульяновск».

В Ульяновской области два человека погибли в ДТП с фурой. Об этом пишет «Улпресса».

Авария произошла утром в понедельник, 26 декабря. На трассе «Саранск — Сурское — Ульяновск» 27-летняя девушка на Nissan столкнулась с грузовиком Scania.

Водитель и 24-летний пассажир легковушки погибли на месте происшествия.

На месте работают сотрудники полиции. Обстоятельства аварии выясняются.