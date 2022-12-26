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В Саратовской области сбили украинский беспилотник, три человека погибли
Обломки БПЛА упали на аэродром, три военнослужащих технического состава погибли.

В Саратовской области сбили украинский беспилотник, три человека погибли. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны.

Инцидент произошел в ночь на понедельник, 26 декабря, в 01:35. В районе военного аэродрома в Энгельсе ПВО сбило украинский беспилотник. Обломки БПЛА упали на аэродром, три военнослужащих технического состава погибли.

Уточняется, что авиатехника не получила повреждений.

Напомним, 5 декабря неизвестный беспилотник упал на взлетно-посадочной полосе аэродрома в Энгельсе. Пострадали два человека.

В тот же день на рязанском военном аэродроме в Дягилеве в результате атаки беспилотником ВСУ взорвался бензовоз. Три человека погибли, пять пострадали.

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