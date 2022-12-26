Рязанская облдума пропустила сроки назначения своего представителя в Совфед

Рязанский парламент не назначил своего нового представителя в Совете федерации − установленный для этого законом месячный срок истек 16 декабря.

Рязанская облдума пропустила сроки назначения своего представителя в Совфед. Об этом в понедельник, 26 декабря, сообщил «Коммерсантъ».

Уточняется, что рязанский парламент не назначил своего нового представителя в Совете федерации — установленный для этого законом месячный срок истек 16 декабря.

Ранее пост сенатора занимал Игорь Морозов, но он сложил свои полномочия. Он рассказал, что планирует продолжить работу по линии Координационного комитета по экономическому сотрудничеству со странами Африки (АФРОКОМ), где он является председателем. Теперь на его место претендуют спикер облдумы, первый замглавы рязанской «Единой России» Аркадий Фомин и два его однопартийца, которых считают «техническими кандидатами».

Источник издания сообщил, что вопрос с кандидатом тянется, потому что «все ждут, кого согласует федеральный центр». Так как, предположительно, по основной кандидатуре «есть какие-то ограничения».

«Наверное, ждут какой-то отмашки сверху. Но из-за спецоперации не до того, вот и пропустили сроки», — предположил президент центра развития региональной политики Илья Гращенков.

Между тем, 21 декабря в рязанской облдуме прошло последнее плановое заседание, а, значит, нового сенатора депутаты смогут выбрать лишь в 2023 году.