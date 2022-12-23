В Рязанской области разыскивают без вести пропавшего Владимира Зубарева
Мужчина пропал в 2020 году, с тех пор его местонахождение неизвестно.
В Рязанской области разыскивают 35-летнего Владимира Зубарева. Ориентировку на поиск мужчины опубликовала пресс-служба регионального управления МВД.
С 2020 года местонахождение мужчины неизвестно. Ранее мужчина проживал в поселке Погореловский Пронского района Рязанской области.
Просьба всех, кто что-либо знает о местонахождении или судьбе разыскиваемого Владимира Зубарева, обращаться по телефону 02 (102/112 — с мобильных операторов).