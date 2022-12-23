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В Рязани открылся центр консервации и реставрации книг
Центр находится в здании существующего центра консервации фондов.

В пятницу, 23 декабря, в Рязани открылся центр консервации и реставрации книг. Вместе с Нижним Новгородом регион вошел в число пилотных проектов Министерства культуры России по созданию таких объектов.

Центр находится в здании существующего центра консервации фондов. Недавно его модернизировали и закупили необходимое оборудование для ручной реставрации документов, лабораторных исследований, работ по консервации библиотечного фонда, обеспыливания и массового переплета документов. На открытии побывал заместитель председателя правительства Артем Никитин. Для него провели экскурсию по отделам здания, познакомили с сотрудниками и показали книги, ожидающие реставрации.

«Центр реставрации повлияет в целом на статус региона в плане культурного развития. Сегодня не во всех регионах России есть подобные центры. Нам приятно, что вместе с нашими федеральными коллегами было принято решение открыть его в Рязани. У нас очень много ценных изданий книг. Их сотни тысяч, поэтому мы должны чутко подходить к реставрации, бережно хранить и передавать книги следующему поколению. Теперь у нас есть абсолютно все: и оборудование, которое было закуплено за счет федеральных субсидий, и сотрудники, которые прошли обучение, и все ресурсы, чтобы сохранить культурное наследие и передать его следующему поколению», — рассказал Никитин.

Он подчеркнул, что более двух тысяч экземпляров запланировали отреставрировать в следующем году. По его словам, к этому готовы и сотрудники, и областная библиотека имени Горького. Старт будет дан после новогодних праздников. Артем Никитин поделился, что остался под большим впечатлением от проведенной экскурсии. По его словам, она показала, с каким трудом проходит сохранность каждого листа книги.

«Мало кто понимает, с каким трепетом и усердием сотрудники относятся к книгам. Каждый человек, каждый рязанец должен увидеть с какой душой проводится работа, чтобы сохранить существующее наследство», — заключил Никитин.