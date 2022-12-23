В липецком торговом центре мужчина чуть не зарезал посетителя
В одном из заведений между двумя посетителями произошел конфликт, который перерос в поножовщину.
В микрорайоне Сокол в Липецке в в торговом центре мужчина устроил поножовщину. Об этом сообщил
В одном из заведений между двумя посетителями произошел конфликт, который перерос в поножовщину. Один из мужчин начал преследовать другого с ножом и успел его ранить.
Свидетелями стали посетители ТРЦ. На место прибыла группа быстрого реагирования и обезвредила обоих мужчин. Нападавшего задержала полиция, пострадавший отправился в больницу. Проводится проверка.
Фото из группы ЧП48