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Представители Рязанского агротехнологического университета стали победителями и призерами конкурса «Аграрная учебная книга»

Представители Рязанского агротехнологического университета стали победителями и призерами конкурса «Аграрная учебная книга». Об этом сообщили в вузе. В декабре 2022 года подвели итоги десятого всероссийского конкурса «Аграрная учебная книга». Организаторами конкурса выступили Министерствосельского хозяйства России, Ассоциация образовательных учреждений АПК и рыболовства и федеральные учебно-методические объединения в системе высшего образования.

Конкурс проводился по номинациям «Лучший учебник» и «Лучшее учебное пособие» с целью мотивации профессорско-преподавательского состава вузов к активной издательской деятельности, популяризации результатов научных исследований, развитии творческих связей между авторскими коллективами образовательных организаций, а также выявления и поощрения сотрудников аграрных вузов — авторов лучших учебных изданий.

На конкурс поступили учебные издания от коллективов Брянского, Ставропольского, Воронежского, Казанского, Красноярского, Кубанского, Мичуринского, Пензенского, Рязанского и многих других аграрных вузов России.

Конкурсная комиссия по организации и проведению десятого всероссийского конкурса аграрных вузов России «Аграрная учебная книга», проанализировав представленные учебные издания авторов Рязанского агроуниверситета и заключения экспертов, отметила новизну, соответствие данных учебных изданий современной науке и практике, высокий уровень редакционно-издательской подготовки, качественное полиграфическое исполнение, а также их содержательную составляющую.

В номинации «Агрономия» комиссия присудила дипломы первой степени авторам (М.М.Крючков, А. С. Мастеров, Д. В. Виноградова, Е. И. Лупова, С.И.Трапков) учебного пособия «Системы обработки почв» и авторам (Д.В.Виноградов, А. В. Ильинский, Д.В. Данчеев) учебника «Экология агроэкосистем». За учебное пособие «Безопасность жизнедеятельности» коллектив авторов (А.В. Щур, Д. В. Виноградов, А. В. Шемякин и Н.Н. Казаченок) награжден Дипломом II степени.

Учебные издания разработаны в рамках международной деятельности и в соавторстве с учеными межгосударственного образовательного учреждения высшего образования «Белорусско-Российский университет», учреждения образования «Белорусская государственная орденов Октябрьской революции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная академия» и всероссийского научно-исследовательского института гидротехники и мелиорации имени А. Н. Костякова.