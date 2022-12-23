Представители Рязанского агротехнологического университета стали победителями и призерами конкурса «Аграрная учебная книга». Об этом сообщили в вузе. В декабре 2022 года подвели итоги десятого всероссийского конкурса «Аграрная учебная книга». Организаторами конкурса выступили Министерствосельского хозяйства России, Ассоциация образовательных учреждений АПК и рыболовства и федеральные учебно-методические объединения в системе высшего образования.
Конкурс проводился по номинациям «Лучший учебник» и «Лучшее учебное пособие» с целью мотивации профессорско-преподавательского состава вузов к активной издательской деятельности, популяризации результатов научных исследований, развитии творческих связей между авторскими коллективами образовательных организаций, а также выявления и поощрения сотрудников аграрных вузов — авторов лучших учебных изданий.
На конкурс поступили учебные издания от коллективов Брянского, Ставропольского, Воронежского, Казанского, Красноярского, Кубанского, Мичуринского, Пензенского, Рязанского и многих других аграрных вузов России.
Конкурсная комиссия по организации и проведению десятого всероссийского конкурса аграрных вузов России «Аграрная учебная книга», проанализировав представленные учебные издания авторов Рязанского агроуниверситета и заключения экспертов, отметила новизну, соответствие данных учебных изданий современной науке и практике, высокий уровень редакционно-издательской подготовки, качественное полиграфическое исполнение, а также их содержательную составляющую.
В номинации «Агрономия» комиссия присудила дипломы первой степени авторам (М.М.Крючков,
Учебные издания разработаны в рамках международной деятельности и в соавторстве с учеными межгосударственного образовательного учреждения высшего образования «Белорусско-Российский университет», учреждения образования «Белорусская государственная орденов Октябрьской революции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная академия» и всероссийского научно-исследовательского института гидротехники и мелиорации имени