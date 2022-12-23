Представители Рязанского агротехнологического университета стали победителями и призерами конкурса «Аграрная учебная книга»

Представители Рязанского агротехнологического университета стали победителями и призерами конкурса «Аграрная учебная книга». Об этом сообщили в вузе. В декабре 2022 года подвели итоги десятого всероссийского конкурса «Аграрная учебная книга». Организаторами конкурса выступили Министерствосельского хозяйства России, Ассоциация образовательных учреждений АПК и рыболовства и федеральные учебно-методические объединения в системе высшего образования.

Конкурс проводился по номинациям «Лучший учебник» и «Лучшее учебное пособие» с целью мотивации профессорско-преподавательского состава вузов к активной издательской деятельности, популяризации результатов научных исследований, развитии творческих связей между авторскими коллективами образовательных организаций, а также выявления и поощрения сотрудников аграрных вузов — авторов лучших учебных изданий.

На конкурс поступили учебные издания от коллективов Брянского, Ставропольского, Воронежского, Казанского, Красноярского, Кубанского, Мичуринского, Пензенского, Рязанского и многих других аграрных вузов России.

Конкурсная комиссия по организации и проведению десятого всероссийского конкурса аграрных вузов России «Аграрная учебная книга», проанализировав представленные учебные издания авторов Рязанского агроуниверситета и заключения экспертов, отметила новизну, соответствие данных учебных изданий современной науке и практике, высокий уровень редакционно-издательской подготовки, качественное полиграфическое исполнение, а также их содержательную составляющую.

В номинации «Агрономия» комиссия присудила дипломы первой степени авторам (М.М.Крючков, А. С. Мастеров , Д. В. Виноградова , Е. И. Лупова , С.И.Трапков) учебного пособия «Системы обработки почв» и авторам (Д.В.Виноградов, А. В. Ильинский , Д.В. Данчеев) учебника «Экология агроэкосистем». За учебное пособие «Безопасность жизнедеятельности» коллектив авторов (А.В. Щур, Д. В. Виноградов , А. В. Шемякин и Н.Н. Казаченок) награжден Дипломом II степени.