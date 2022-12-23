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Эксперт заявил о подготовке к столкновению России с НАТО
Он сообщил, на каких направлениях идет подготовка.

Военный эксперт капитан 1-го ранга в запасе Владимир Гундаров заявил, что необходимо готовиться к военному противостоянию с НАТО. Об этом он рассказал в беседе с «МК».

Специалист отметил, что в планы, озвученные Сергеем Шойгу на расширенной коллегии Минобороны — это не те задачи, которые необходимо решить для ведения боевых действий на Украине. Эксперт отметил, что разговор сейчас идет о большом военном противостоянии с НАТО.

«Конечно, к этой войне мы должны готовиться. И прежде всего, с этим связано планируемое увеличение численности Вооруженных сил до полутора миллионов человек», — сказал Гундаров.

Он заявил, что по закону «Об обороне» численность армии в данный момент установлена в 1 млн 150 тысяч военнослужащих, к этому числу должно добавиться еще 350 тысяч человек. Эксперт объяснил, что это связано с тем, что Финляндия становится членом НАТО, а ее территория превращается в театр военных действий.

«Причем, это не какие-то там фантазии, а реальность», — заявил Гундаров.

Он напомнил, что накануне второй мировой войны Кольский полуостров, Карелия уже были таким театром военных действий.

«И не факт что это не повторится», — сказал специалист.

Также Гундаров считает, что Польша настроена «крайне агрессивно».

«Вряд ли у кого-то сейчас есть сомнения, — заявил он, — что мы, в конце концов, приблизимся к польской границе. И это будет граница с абсолютно враждебным нам государством».

Еще одним «узлом напряженности» он назвал Арктику. Военный эксперт отметил, что американские военные часто заявляют, что Россия укрепилась в Арктике, а Пентагону необходимо нарастить там свои силы.

Гундаров объяснил, что планы по увеличению численности Вооруженных сил, развертывание новых воинских формирований и частей «вообще не имеют прямого отношения к Украине».

«Это уже планы, как минимум, на перспективу ближайших двух-четырех лет, так как украинские события вполне могут перерасти в прямое столкновение с НАТО», — сказал эксперт.

Он добавил, что России понадобится более многочисленная армия с большим числом техники, боеприпасов и вооружения.

Эксперт сказал, что страна уже втянулась в «гонку вооружений», которую навязали американцы, поэтому России предстоит увеличить производство вооружений, численность армии и развернуть те части, которые потребуются в первую очередь для возможного противостояния с НАТО.