Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 22
Птн, 23
Сбт, 24
ЦБ USD 72.13 1.6 23/12
ЦБ EUR 76.64 1.55 23/12
Нал. USD 71.1 / 74 22/12 17:50
Нал. EUR 75.55 / 78.2 22/12 17:50
Новости
Мобилизация
Публикации
Академия тенниса имени Озерова подвела итоги 2022 года
8 часов назад
430
Везет на новинки: 7 новых книг, которые стоит прочитать
Под занавес 2022-го вышло немало многообещающих книжных...
14 декабря 13:40
5 620
Рязанский суд разрешил педофилу ждать пересмотра дела на свободе
На момент совершения преступления в 2020 году жертве бы...
8 декабря 15:51
20 446
Новогодние каникулы по-русски: как планируют отдохнуть рязанцы
Журналист РЗН. инфо узнал у турагентств, где рязанцы пл...
7 декабря 12:18
11 276
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
ИТОГИ ГОДА 2021
Вокруг Рязани: Бездорожье
Новое
Вокруг Рязани: прогулки на лошадях
Пра как дауншифтинг
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Все спецпроекты →
В Рязанской области 23 декабря ожидается мокрый снег с дождем
Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

Рязанцам рассказали о погоде на пятницу, 23 декабря. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

Ночью температура воздуха составит −3…+2 градуса. Местами ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Днем столбики термометра покажут отметки −2…+3 градуса. Также возможны небольшие осадки, местами сильная гололедица.

Ветер юго-западный, 6-11 метров в секунду.