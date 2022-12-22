В Рязанской области 23 декабря ожидается мокрый снег с дождем

Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

Рязанцам рассказали о погоде на пятницу, 23 декабря. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

Ночью температура воздуха составит −3…+2 градуса. Местами ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Днем столбики термометра покажут отметки −2…+3 градуса. Также возможны небольшие осадки, местами сильная гололедица.

Ветер юго-западный, 6-11 метров в секунду.