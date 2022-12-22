Опубликованы визуальные проекты благоустройства территорий в Рязани в 2023 году

Большинство проектов получат финансирование из федерального и областного бюджета.

Опубликованы визуальные проекты благоустройства территорий в Рязани в 2023 году. В четверг, 22 декабря. их представил начальник УБГ Юрий Фурфурак. Так, в 2023 году планируют благоустроить:

площадь Победы с пешеходной зоной Малого шоссе до вокзала «Рязань-1» — 32,7 млн рублей,

Черезовские пруды (около озера «Серая шейка» на улице Новоселов) — 29,8 млн рублей,

парк Гагарина 28,4 млн рублей,

Лесопарк (от озера Ореховое до первого разворотного круга) — 57,7 млн рублей,

сквер Маргелова — 30 млн рублей,

Лыбедский бульвар (от цирка до стадиона «Спартак») — 250 млн рублей,

Нижний городской парк — 260 млн рублей + 100 млн в 2024 году,

сквер рязанского кремля 200 млн рублей.

Отмечается, что большинство проектов получат финансирование из федерального и областного бюджета.