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Опубликованы визуальные проекты благоустройства территорий в Рязани в 2023 году
Большинство проектов получат финансирование из федерального и областного бюджета.

Опубликованы визуальные проекты благоустройства территорий в Рязани в 2023 году. В четверг, 22 декабря. их представил начальник УБГ Юрий Фурфурак. Так, в 2023 году планируют благоустроить:

  • площадь Победы с пешеходной зоной Малого шоссе до вокзала «Рязань-1» — 32,7 млн рублей,
  • Черезовские пруды (около озера «Серая шейка» на улице Новоселов) — 29,8 млн рублей,
  • парк Гагарина 28,4 млн рублей,
  • Лесопарк (от озера Ореховое до первого разворотного круга) — 57,7 млн рублей,
  • сквер Маргелова — 30 млн рублей,
  • Лыбедский бульвар (от цирка до стадиона «Спартак») — 250 млн рублей,
  • Нижний городской парк — 260 млн рублей + 100 млн в 2024 году,
  • сквер рязанского кремля 200 млн рублей.

Отмечается, что большинство проектов получат финансирование из федерального и областного бюджета.