Bloomberg: Россия готовит новое наступление на Украину в 2023 году
Как пишет обозреватель издания Хэл Брэндс, русские под командованием командующего группировкой В. С. России в зоне СВО Сергея Суровикина готовят оборону и пополняют свои ряды новобранцами для будущего наступления.
Россия может начать новое наступление на Украину в 2023 году. Об этом в четверг, 22 декабря,
По его словам, русские под командованием командующего
Брэндс также добавил, что у России перед Украиной есть преимущество, так как ВСУ в настоящее время недостаточно хорошо оснащены. Особенно это критично в зимний период.