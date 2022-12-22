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Bloomberg: Россия готовит новое наступление на Украину в 2023 году
Как пишет обозреватель издания Хэл Брэндс, русские под командованием командующего группировкой В. С. России в зоне СВО Сергея Суровикина готовят оборону и пополняют свои ряды новобранцами для будущего наступления.

Россия может начать новое наступление на Украину в 2023 году. Об этом в четверг, 22 декабря, пишет обозреватель Bloomberg Хэл Брэндс.

По его словам, русские под командованием командующего группировкой В. С. России в зоне СВО Сергея Суровикина уже готовят оборону и пополняют свои ряды новобранцами. Автор публикации отметил, что в 2023 году уже может начаться новое наступление Москвы на Киев.

Брэндс также добавил, что у России перед Украиной есть преимущество, так как ВСУ в настоящее время недостаточно хорошо оснащены. Особенно это критично в зимний период.