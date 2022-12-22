Аналитик оценил достаточность мобилизованных для окончания спецоперации в 2023 году

Аналитик и публицист Ростислав Ищенко оценил количество призванных в России в рамках частичной мобилизации для выполнения целей специальной военной операции на Украине и завершения ее в 2023 году. Об этом он сообщил в интервью порталу «Военное дело».

По его словам, из 300 тысяч мобилизованных с 21 сентября только четверть находится на линии боевого соприкосновения.

«Остальные находятся в глубоком тылу, либо продолжают обучение в зоне СВО», — заявил Ищенко.

Он добавил, что спустя три месяца с начала мобилизации триста тысяч человек еще не полностью отправлены на фронт.

По его мнению, на ближайший год армия России обеспечена резервами для ведения боевых действий. Ищенко считает, что спецоперацию на Украине можно закончить в течение года и для этого хватает наличного состава армии и ее возможностей.

Специалист подчеркнул, что дальнейшие события будут зависеть от военного планирования и искусства военачальников.

«Мы исходим из того, что наши военные, которые сейчас командуют спецоперацией, имеют достаточно богатый опыт Сирии, а также получили возможность изучить опыт предыдущих боевых действий на Украине», — отметил Ищенко.

Он также заявил, что качество Вооруженных сил Украины упало за последнее время, так как кадровый состав серьезно выбит, поэтому конфликт можно завершить за короткое время.

«Как это будет происходить на самом деле — этого никто не может сказать», — сказал собеседник.

По его словам, в следующем году Украина может получить поддержку сухопутных сил приграничных стран НАТО и тогда спецоперация может затянуться на более длительный период.

«Я подчеркиваю, что возможность разгромить Украину в течении 2023 года у нас есть и, судя по всему, этой возможностью военно-политическое руководство России собирается воспользоваться. А дальше посмотрим, как будут развиваться события», — заключил аналитик.