В Волжском мужчина больше десяти раз ударил ножом экс-возлюбленную

Женщина кричала о помощи, но очевидец, прибежавший на место, не смог ничего сделать.

В Волжском мужчина больше десяти раз ножом экс-возлюбленную у подъезда. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

Женщина кричала о помощи, но очевидец, прибежавший на место, не смог ничего сделать.

41-летний мужчина приехал к бывшей девушке, чтобы помириться, но между ними произошла ссора. Он вытащил экс-возлюбленную на улицу, достал нож и стал резать. Дома у 29-летней девушки находился ребенок. Подозреваемого задержали «по горячим следам». Ранее мужчина был судим по статьям «Причинение тяжкого вреда здоровью», «Хулиганство» и «Грабеж».Девушка выжила, она находится в реанимации.