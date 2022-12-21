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В следующем году в Рязанской области начнут строить семь школ
Ввод школ запланирован на 2023-2024 годы.

В 2023 году в Рязанской области начнут строительство семи школ, ввод которых запланирован на 2023-2024 годы. Об этом губернатор Павел Малков сообщил в соцсетях.

Глава региона отметил, что необходимо постоянно развивать систему образования, строить и ремонтировать школы, оснащать их современными оборудованием. Малков рассказал, что в этом году открылись школы в Сасове и Просечье в Александро-Невском районе, а также завершается строительство школы в Кальном.

«Строится учебный корпус для школы-интерната в селе Лесное Конобеево Шацкого района. Началось строительство детских садов в микрорайонах Семчино и Кальное в Рязани, а также в селе Дядьково Рязанского района и в городе Рыбное. Начинается строительство школы в Олимпийском городке», — добавил глава региона.

Он также отметил, что в 2022 году удалось получить 838,3 млн федеральной поддержки для капитального ремонта не только для обычных школ, но и 96,65 млн по программе «Культура» для детских школ искусств.