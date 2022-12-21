В Рязани на ярмарке выходного дня торговали мясом без документов
Специалисты провели проверку 17 декабря на ярмарке выходного дня на улице Новоселов около КДЦ «Октябрь».
В Рязани на ярмарке выходного дня торговали мясом без документов. Об этом
Специалисты провели проверку 17 декабря на ярмарке выходного дня на улице Новоселов около КДЦ «Октябрь». Выяснилось, что там продавали мясо без документов, подтверждающих ее качество и безопасность.
За торговлю обезличенной продукцией специалисты Россельхознадзора объявили предостережения.