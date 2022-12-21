В Рязани на ярмарке выходного дня торговали мясом без документов

Специалисты провели проверку 17 декабря на ярмарке выходного дня на улице Новоселов около КДЦ «Октябрь».

В Рязани на ярмарке выходного дня торговали мясом без документов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

Специалисты провели проверку 17 декабря на ярмарке выходного дня на улице Новоселов около КДЦ «Октябрь». Выяснилось, что там продавали мясо без документов, подтверждающих ее качество и безопасность.

За торговлю обезличенной продукцией специалисты Россельхознадзора объявили предостережения.