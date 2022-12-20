В Рязанской области осудят владимирца за изнасилование и угрозу убийством несовершеннолетней

17 июля 2022 года в Туме 31-летний ранее судимый за убийство мужчина, находясь в алкогольном опьянении, напал на незнакомую несовершеннолетнюю девушку.

В Рязанской области осудят владимирца за изнасилование и угрозу убийством несовершеннолетней. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

17 июля 2022 года в Туме 31-летний ранее судимый за убийство мужчина, находясь в алкогольном опьянении, напал на незнакомую несовершеннолетнюю девушку. Угрожая ее убить, он изнасиловал свою жертву, а также совершил в ее отношении другие насильственные действия сексуального характера. После этого злоумышленник скрылся.

Следователи быстро установили личность насильника и его местонахождение. Его задержали.

Против жителя Владимирской области возбудили уголовное дело по пунктам, а и б части 3 статьи 131 («Изнасилование»)и пунктам, а и б части 3 статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»).

Материалы дела направили в суд.