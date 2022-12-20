Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 20
-4°
Срд, 21
-5°
Чтв, 22
ЦБ USD 66.35 1.74 20/12
ЦБ EUR 70.62 1.84 20/12
Нал. USD 69.11 / 72.4 20/12 12:30
Нал. EUR 74.05 / 75.9 20/12 12:30
Новости
Мобилизация
Публикации
Везет на новинки: 7 новых книг, которые стоит прочитать
Под занавес 2022-го вышло немало многообещающих книжных...
14 декабря 13:40
4 345
Рязанский суд разрешил педофилу ждать пересмотра дела на свободе
На момент совершения преступления в 2020 году жертве бы...
8 декабря 15:51
19 135
Новогодние каникулы по-русски: как планируют отдохнуть рязанцы
Журналист РЗН. инфо узнал у турагентств, где рязанцы пл...
7 декабря 12:18
10 036
Как в Рязани спасли больше половины раненых после Бородинской битвы
Рязанским врачам удалось вылечить 77% нижних чинов и 60...
30 ноября 15:52
15 715
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
ИТОГИ ГОДА 2021
Вокруг Рязани: Бездорожье
Новое
Вокруг Рязани: прогулки на лошадях
Пра как дауншифтинг
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Все спецпроекты →
В России введут ограничения на удаленную работу налоговых нерезидентов
Согласно инициативе, теперь трудовой договор или соглашение к трудовому договору станет невозможным для лиц, которые по налоговому законодательству не являются резидентами России. Перечень профессий, которые попадут под запрет о заключении трудового договора, определит правительство.

В России для налоговых нерезидентов введут ограничения для удаленной работы. Об этом во вторник, 20 декабря, заявил замруководителя думской фракции «Единая Россия» Андрей Исаев, передали РИА Новости.

Соответствующую инициативу ранее предложил глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас. Он заявил, что необходимо ввести ограничения для тех россиян, которые уехали из страны после начала частичной мобилизации. Клишас уверен, что таким образом пребывание граждан России за границей станет «менее комфортным».

Согласно инициативе, теперь трудовой договор или соглашение к трудовому договору станет невозможным для лиц, которые по налоговому законодательству не являются резидентами России. Перечень профессий, которые попадут под запрет о заключении трудового договора, определит правительство.