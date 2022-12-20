В России введут ограничения на удаленную работу налоговых нерезидентов

Согласно инициативе, теперь трудовой договор или соглашение к трудовому договору станет невозможным для лиц, которые по налоговому законодательству не являются резидентами России. Перечень профессий, которые попадут под запрет о заключении трудового договора, определит правительство.

В России для налоговых нерезидентов введут ограничения для удаленной работы. Об этом во вторник, 20 декабря, заявил замруководителя думской фракции «Единая Россия» Андрей Исаев, передали РИА Новости.

Соответствующую инициативу ранее предложил глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас. Он заявил, что необходимо ввести ограничения для тех россиян, которые уехали из страны после начала частичной мобилизации. Клишас уверен, что таким образом пребывание граждан России за границей станет «менее комфортным».

Согласно инициативе, теперь трудовой договор или соглашение к трудовому договору станет невозможным для лиц, которые по налоговому законодательству не являются резидентами России. Перечень профессий, которые попадут под запрет о заключении трудового договора, определит правительство.