В Рязанской области разыскивают 16-летнюю девушку

Девушка пропала 9 декабря. С тех пор ее местонахождение неизвестно.

Рязанцев попросили помочь в поисках 16-летней Елены Жунгиету. Ориентировку на поиск опубликовал поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».

Подросток пропала 9 декабря. С тех пор ее местонахождение неизвестно. Может находиться в Рязанской или Московской областях.

Елена Жунгиету имеет рост 165 сантиметров, нормальное телосложение, черные волосы и карие глаза. В день пропажи была одета в черную куртку, зеленую спортивную кофту на молнии, темно-синие джинсы и черные берцы. С собой черный рюкзак.

Всех, кто располагает информацией о пропавшей, просьба сообщить по телефонам 112 или 8 (800)700-54-52.

Напомним, возбуждено уголовное дело.