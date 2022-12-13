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После пропажи 16-летней девочки в Рязанской области возбудили уголовное дело по статье «Убийство»
Девочка жила в селе Половское Спасского района.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство») по факту исчезновения Елены Жунгиету 2006 года рождения. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Девочка жила в селе Половское Спасского района. 9 декабря она ушла из дома, дальнейшее ее местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 14-15 лет, рост 160-174 см, среднего телосложения, волосы прямые, черные, до плеч, глаза карие.

Была одета в куртку черного цвета, спортивную кофту зеленого цвета на «молнии», джинсы темно-синего цвета, берцы черного цвета.

При себе имела рюкзак черного цвета, два мобильных телефона, кредитную карту ПАО «Сбербанк», паспорт на свое имя.

Всех, кому известно о пропавшей, попросили обращаться по телефонам: +7 (910) 906-11-41 или 02 (112).