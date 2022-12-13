После пропажи 16-летней девочки в Рязанской области возбудили уголовное дело по статье «Убийство»

Девочка жила в селе Половское Спасского района.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство») по факту исчезновения Елены Жунгиету 2006 года рождения. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Девочка жила в селе Половское Спасского района. 9 декабря она ушла из дома, дальнейшее ее местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 14-15 лет, рост 160-174 см, среднего телосложения, волосы прямые, черные, до плеч, глаза карие.

Была одета в куртку черного цвета, спортивную кофту зеленого цвета на «молнии», джинсы темно-синего цвета, берцы черного цвета.

При себе имела рюкзак черного цвета, два мобильных телефона, кредитную карту ПАО «Сбербанк», паспорт на свое имя.