Малков попросил уволить чиновников, которые занимались закупками в рязанском минздраве

«Мы должны закупать напрямую у производителей, наценки посредников не нужны», — отметил политик.

Павел Малков попросил уволить чиновников, которые занимались закупками в рязанском минздраве. Об этом губернатор заявил во вторник, 20 декабря, на заседании правительства.

Малков рассказал, что посещал рязанское фармацевтическое предприятие, где ему пожаловались, что не могут принимать участие в тендерах на закупку лекарственных средств.

«Они производят лекарства, которые мы приобретаем, но приобретаем через посредников, потому что так сформулированы условия заказа», — заявил глава региона.

Малков попросил начальника рязанского управления контроля и противодействия коррупции Сергея Сорокина заняться ситуацией.

«Пройдитесь по всем больницам, поликлиникам, закупкам. Мы должны закупать напрямую у производителей, наценки посредников не нужны», — отметил политик.

Малков призвал главу минздрава Александра Пшенникова принять кадровые решения.

«Не хочу давать оценок. Просто попросите всех коллег, кто за это отвечал — уволиться. У вас такие полномочия есть», — заключил губернатор.