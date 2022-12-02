В двух школах Клепковского района объявили карантин из-за ОРВИ
С 28 ноября количество заболевших респираторными инфекциями выросло с 113 человек до 225. Большинство заболевших — дети от семи до 14 лет.
В двух школах Клепковского района объявили карантин из-за ОРВИ. Об этом
Мишкина пояснила, что с 28 ноября количество заболевших респираторными инфекциями выросло с 113 человек до 225. Большинство заболевших — дети от семи до 14 лет.
Из-за большого количества заболевших в пяти классах Клепиковской школы № 1 и Тумской школы № 3 объявили карантин.