На Украине погиб рязанец из ЧВК «Вагнер» Александр Торопчин

Год назад его осудили за вождение в пьяном виде.

На Украине в рамках в специальной военной операции погиб рязанец Александр Торопчин. Об этом в пятницу, 2 декабря, сообщили источники.

Александру Торопчину было 32 года. Ранее он проходил срочную службу в 217-й гвардейском парашютно-десантном Ивановском ордена Кутузова полку. Позже там служил и по контракту.

После армии Торопчина осудили за разбойное нападение, а позднее — 15 декабря 2021 года его осудили за вождение в пьяном виде на год и 2 месяца лишения свободы в колонии строгого режима. Затем вступил в ЧВК «Вагнер» и отправился в зону спецоперации.

Мужчину похоронят на аллее Славы в Скопине.