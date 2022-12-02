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Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 3-4 декабря
Легендарная группа «Мираж», инди-проект из Москвы «Обними кита», квартет русских инструментов «Парафраз», музыкальная сказка «День рождения кота Леопольда» и многое другое ждет рязанцев в эти выходные.

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В субботу, 3 декабря, в зале камерной музыки рязанской филармонии пройдет концерт квартета русских инструментов «Парафраз». Прозвучит программа «Посвящение Андрееву», созданное к 160-летию Василия Андреева — исполнителя-виртуоза на балалайке.

В МКЦ выступит икона стиля отечественной поп-музыки, легендарная группа «Мираж». Музыканты выйдут на сцену в оригинальном составе 80-х — 90-х годов.

В клубе Freedom выступит московская инди-группа «Обними кита». В программе прозвучат лучшие песни коллектива. Начало в 20:00.

В воскресенье, 4 декабря, на сцене рязанского театра драмы покажут детскую музыкальную сказку в двух действиях «День рождение кота Леопольда». Веселая история вечной вражды кошек и мышей, которая всегда заканчивается примирением и фразой: «Ребята, давайте жить дружно»!

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».