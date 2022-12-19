В Красноярском крае произошло массовое смертельное ДТП

В Красноярском крае произошло массовое смертельное ДТП. Об этом сообщает местное УМВД.

В понедельник, 19 декабря, на 929 км автодороги Р-255 «Сибирь» (район села Ольгино) произошло столкновение трех автомобилей: двух большегрузов, «ДАФ» и КаМАЗ, и легкового автомобиля «Тойота Королла».

В результате ДТП погиб водитель легкового автомобиля 1990 года рождения, также получил травмы водитель одного из грузовиков. Проезд по одной из полос перекрыли.