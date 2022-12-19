Рязанский офицер, который пытал рядового, попытался получить помилование

Во время службы офицером он пытал рядового, чтобы получить от него деньги.

Рязанский офицер, который пытал рядового, попытался получить помилование. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в Рязанской области «ВКонтакте».

На заседании комиссии по вопросам помилования на территории Рязанской области рассмотрели ходатайство осужденного, отбывающего срок наказания условно с испытательным сроком четыре года.

Во время службы офицером он пытал рядового, чтобы получить от него деньги.

«Проголосовала „против“. Одна коллега меня поддержала. Остальные проголосовали „за“», — сообщила Епихина.

Окончательное решение о помиловании принимает президент России.