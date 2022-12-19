Путин подписал указ о дополнительных мерах поддержки военнослужащих

Согласно документу, Московской области, Крыму и Севастополю рекомендуется предусмотреть безвозмездную передачу участков военнослужащим.

Путин подписал указ о дополнительных мерах поддержки военнослужащих. Об этом пишет РИА Новости .

Согласно документу, Московской области, Крыму и Севастополю рекомендуется предусмотреть безвозмездную передачу участков военнослужащим. Речь идет о военнослужащих «награжденных государственными наградами РФ за заслуги, проявленные в ходе участия в специальной военной операции, и являющихся ветеранами боевых действий, а также членах семей указанных военнослужащих, погибших (умерших) вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных ими в ходе участия в специальной военной операции».