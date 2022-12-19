Под Рязанью мужчина чуть не зарезал знакомую

В поселке Листвянка мужчину чуть не зарезал знакомую. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

47-летняя жительница поселка заглянула в гости к соседке. Женщины устроили застолье. Через некоторое время в квартиру зашел 44-летний хозяин жилища. Гостья упрекнула мужчину в небольших заработках. Она отметила, что на заработанные им деньги нельзя накрыть хороший стол. Хозяин квартиры рассердился и высказал свое недовольство, на которое получил очередной упрек.

Он взял со стола нож и пригрозил гостье убийством. Женщина испугалась за жизнь, скрылась и обратилась за помощью в полицию, которая утихомирила мужчину.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи119 УК РФ («Угроза убийством»), по которой грозит до двух лет лишения свободы либо принудительные работы.