Определен размер платы за капремонт в Рязанской области в 2023 году

Определен размер платы за капремонт в Рязанской области в 2023 году. Соответствующий проект постановления правительства опубликовали на сайте органа власти.

«Установить минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Рязанской области, на 2023 год в размере 11,65 рубля на один квадратный метр общей площади принадлежащего собственнику помещения в многоквартирном доме в месяц», — говорится в сообщении. Документ пока не вступил в силу.

Напомним, текущий тариф на капремонт действует с 2019 года. Тогда сумма за квадратный метр выросла на 3,63 рублей.