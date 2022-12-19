Мурог: долг РГУ имени Есенина составил более 50 миллионов рублей

Как сообщили в Минпросвещении, вуз на протяжении нескольких лет проводил «неэффективную политику», долг составили коммунальные расходы, выплаты студентам и страховые взносы.

Долг РГУ имени Есенина составил более 50 миллионов рублей. Об этом стало известно на заседании Ученого совета университета, сообщил ТРК в понедельник, 19 декабря.

Как сообщили в Минпросвещения, вуз на протяжении нескольких лет проводил «неэффективную политику», долг составили коммунальные расходы, выплаты студентам и страховые взносы.

Отмечается, что РГУ в дальнейшем получит только семь млн рублей субсидий, так как отправлял отчеты не соответствующие действительности. Вузы, которые отправляли достоверную информацию, получат до 100 млн рублей субсидий.

И.о. ректора Игорь Мурог сообщил, что что зарплаты проректоров, некоторых директоров институтов составляла 200 и более тысяч рублей в месяц, а зарплаты начальников управлений, деканов, советников составляла 150 и более тысяч рублей в месяц. Он пояснил, что такой зарплаты ни в одном вузе рязанского региона не существует.

Минпросвещения обязало РГУ составить план финансового оздоровления на два года. Также над университетом возьмет шефство более сильный вуз. Его определят в ведомстве позже.

Также проблемы нашлись и в кадровой политике. Мурог пояснил, что в вузе соотношение профессорско-преподавательского состава к учебно-вспомогательному 51 к 49 процентам соответственно. По его словам, нормативные показатели составляют 63 к 37 процентов.

Руководитель пообещал что все решения принятые в дальнейшем будут обсуждаться с сотрудниками вуза.