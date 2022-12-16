В Рязанской области появилась машина с камерой для фиксации непристегнутого ремня и разговора по телефону

Сейчас комплекс тестируют на автодорогах федерального, регионального и межмуниципального значения.

В Рязанской области появилась машина с камерой для фиксации непристегнутого ремня и разговора по телефону. Об этом в пятницу, 16 декабря, сообщила пресс-служба регионального минтранса.

Как пояснили в ведомстве, новый мобильный комплекс фотовидеофиксации называется «АвтоУраган-МС». Его установили на крыше патрульной машины. Система имеют функцию кругового обзора, может работать стационарно и в движении.

Камеры отслеживают: — превышение скорости;— нарушение правил парковки и стоянки;— выезд на встречную полосу движения;— въезд под знак, запрещающий движение грузового транспорта;— непристегнутый ремень;— езда без ближнего света фар;— использование мобильного телефона во время вождения. Сейчас комплекс тестируют на автодорогах федерального, регионального и межмуниципального значения.