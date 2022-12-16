Погибший в Горроще подросток учился в школе № 34

Одноклассники считали его замкнутым, но в последнюю неделю он был веселым и не давал поводов для беспокойства.

Погибший в Горроще подросток учился в школе № 34. Информация об этом появилась в группе «Плохие новости 18+».

По информации группы, инцидент произошел вечером в среду, 14 декабря, на улице Островского в доме № 122.

Уточняется, что одноклассники считали его замкнутым, но в последнюю неделю он был веселым и не давал поводов для беспокойства.

Напомним, тело 16-летнего подростка нашли на улице Островского. Он упал с 22 этажа. Момент падения попал на видео.

Следователи организовали проверку.