В Волгограде трехлетней девочке оторвало кисть в овощном цехе
Возбуждено уголовное дело.
В Волгограде трехлетней девочке оторвало кисть в овощном цехе. Об этом
13 декабря 31-летняя женщина взяла с собой на работу в цех по сортировке овощей трехлетнюю дочь. Когда девочка осталась без присмотра, она засунула руку в механизм транспортировочной ленты.
Ребенка с травматической ампутацией кисти доставили в больницу.
Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»).