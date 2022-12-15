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В Волгограде трехлетней девочке оторвало кисть в овощном цехе
Возбуждено уголовное дело.

В Волгограде трехлетней девочке оторвало кисть в овощном цехе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

13 декабря 31-летняя женщина взяла с собой на работу в цех по сортировке овощей трехлетнюю дочь. Когда девочка осталась без присмотра, она засунула руку в механизм транспортировочной ленты.

Ребенка с травматической ампутацией кисти доставили в больницу.

Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»).