В Волгограде трехлетней девочке оторвало кисть в овощном цехе

Возбуждено уголовное дело.

В Волгограде трехлетней девочке оторвало кисть в овощном цехе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

13 декабря 31-летняя женщина взяла с собой на работу в цех по сортировке овощей трехлетнюю дочь. Когда девочка осталась без присмотра, она засунула руку в механизм транспортировочной ленты.

Ребенка с травматической ампутацией кисти доставили в больницу.

Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»).