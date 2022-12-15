В Сасове 19-летняя спасчанка украла у женщины золотые украшения

Сасовские полицейские задержали 19-летнюю девушку, укравшую золотые украшения. Подробности задержания в четверг, 15 декабря, привела пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратилась 46-летняя жительница Сасова и сообщила, что у нее пропали золотая цепочка и серьги. Позже выяснилось, что потерпевшая стала жертвой профессиональной злоумышленницы. Несколько дней назад к ней в торговом центре подошла девушка, назвала ее по имени и заявила, что все ее несчастья идут из-за зависти злых людей. Заявительница заявила, что дела у нее в последнее время шли обычно, но иногда она тревожилась по пустякам и ей это не нравилось. Незнакомка моментально завладела вниманием женщины и предложила «по доброте душевной» путем простых действий разорвать цепь несчастий и исправить ситуацию.

Оперативники поняли, что злоумышленница использовала распространенную схему обмана: она попросила снять все золотые украшения, потому что на них акцентировались злые слова завистников, положила их в платок, завернула отдала обратно. Позднее женщине предстояло положить этот сверток дома под подушку, а через три дня достать украшения и «носить на здоровье». После этого незнакомка пожелала счастья и ушла.

Спустя три дня женщина обнаружила вместо золотых украшений три камушка и обратилась в полицию.

С помощью словесного портрета удалось установить, что к преступлению может быть причастна 19-летняя девушка из Спасского района. Ее уже объявили в федеральный розыск из-за кражи из дома пенсионерки. Полицейские запросили сведения о родственниках злоумышленницы и выяснили, что в Сасове у нее живет дальняя родственница. Там они и нашли саму мошенницу. Ее задержали.

В отношении злоумышленницы по подозрению в хищении возбудили уголовное дело. Подозреваемую взяли под стражу.