В Подмосковье к 2023 году оборудуют укрытия в домах и торговых центрах

Укрытия должны быть оборудованы местами для сидения, розетками для зарядки гаджетов, в них должны быть электричество и питьевая вода. Их подготовят до 25 декабря.

В Подмосковье к 2023 году оборудуют укрытия в домах и торговых центрах. Об этом сообщил начальник областного ГУ МЧС Сергей Полетыкин на заседании Мособлдумы, пишет ТАСС.

По его словам, укрытия оборудуют до 25 декабря, в них должны быть места для сидения, розетки для зарядки гаджетов, электричество и питьевая вода. Находится в них можно будет не более часа. Работы ведутся во всех многоквартирных домах.

Полетыкин подчеркнул, что решение принял оперштаб. Также он сказал, что в многоквартирных домах и торговых центрах уже есть простейшие укрытия, где может находиться до 15 млн человек.

Руководитель главка МЧС добавил, что на укрытия не будут вешать указатели, чтобы «не возбуждать наше население».

В начале ноября сообщалось, что в Москве начали оборудовать бомбоубежища.