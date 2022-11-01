BAZA: в Москве начали оборудовать бомбоубежища

По информации канала, в одном из округов Москвы готовят около 900 укрытий

В Москве начали оборудовать бомбоубежища. Об этом пишет Telegram-канал BAZA со ссылкой на собственные источники.

По информации канала, укрытия активно готовят в разных районах города. Например, в Хамовниках уже подготовили 30 бомбоубежищ — в них сделали уборку, принесли лавочки, фонари и аптечки. Также сообщается об одном противорадиационном бомбоубежище.

BAZA пишет, что в одном из округов Москвы готовят около 900 укрытий — там оборудуют спальные места, завозят биотуалеты и скамейки, запасы питьевой воды и лекарства.

Также укрытия готовят в детских домах — в подвалах проводят свет и воду, закупают продукты и дрова для полевых кухонь.