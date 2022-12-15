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Сорокина: за каждым жителем сгоревшего дома на Соборной закрепят куратора
Мэр Рязани встретилась с жильцами сгоревшего дома на площади Соборной. Здание сгорело в 2010 году, но в нем до сих пор прописаны жильцы. В среду, 14 декабря, дом снесли.

За каждым жителем сгоревшего дома на Соборной закрепят куратора. Об этом мэр Рязани Елена Сорокина сообщила на своей странице «ВКонтакте».

В четверг, 15 декабря, Елена Сорокина встретилась с жильцами дома № 16 на площади Соборной. Встреча прошла с участием профильных специалистов, экспертов и юристов.

В 2010 году здание сгорело, в 2013 его признали аварийным. Несмотря на это, жильцы дома оставались зарегистрированными в здании. В среду, 14 декабря, здание снесли без ведома жильцов.

Сорокина рассказала, что вопрос решается с каждым жителем индивидуально — из 14 жилых помещений уже удалось расселить шесть. Мэр уточнила, что регистрация у всех жильцов сохранится, а дом не будет снят с кадастрового учета до тех пор, пока не решится вопрос о переселении.

По словам главы администрации, есть несколько вариантов решения вопроса:

  1. временное переселение в маневренный фонд — вариантом воспользовалась одна семья;
  2. признание человека малообеспеченным и получение квартиры в первоочередном порядке;
  3. вариант обращения в суд. Сорокина рассказала, что в пользу одной семьи уже состоялось решение суда. Вместо комнаты 13 квадратных метров им была предложена благоустроенная квартира 31 квадратных метров. Но рязанцев не устроила площадь.

«Мы неоднократно встречались с каждым жителем, выясняли их потребности и пожелания. Сегодня одна семья согласилась посмотреть квартиру. Еще одна семья согласилась с предложенным вариантом. С остальными продолжаем работать. Поручила закрепить кураторов за каждой семьей — людей надо успокоить, и все им разъяснить. Процесс непростой. Жилищные вопросы — самые сложные. Мы не оставим людей наедине с проблемой», — написала Елена Сорокина.