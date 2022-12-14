В Рязани со скандалом снесли дом на Соборной площади

Жители сгоревшего здания, пожаловались, что их дом пытаются снести уже второй раз «втихую».

В Рязани на Соборной площади жителей, сгоревшего 12 лет назад дома № 16, возмутил снос их жилья. Корреспондент РЗН. инфо побывал на месте.

Жители сгоревшего здания пожаловались, что их дом пытаются снести уже второй раз «втихую».

"Уже второй раз пытаются снести втихую, не предупредив нас об этом. Два года назад мы отстояли дом, потому что у них не было разрешения на снос. В сентябре 2022 года мы ходили к заместителю министра строительного комплекса области. Там нам сказали, что никто не имеет права сносить дом, пока мы здесь прописаны. А сегодня были в шоке, когда узнали, что приехала техника и сносит наш дом", — рассказали местные жители.

На место сноса дома приехал поговорить с жителями замглавы администрации Михаил Ромодин.

«Ваш дом призван аварийным вследствие пожара, проживать в нем невозможно. В том виде, в котором он находился, он представляет угрозу для жизни и здоровья людей. Именно поэтому принято решение администрацией города о сносе дома. В настоящий момент мы уже разрабатываем муниципальную программу, которая будет регулировать расселение вот таких домов. Снос аварийного дома и расселение — это два несвязных между собой процесса», — отметил Ромодин.

Жители дома выступили против вывоза обломков и разрушения фундамента, так как боятся, что про них забудут и взамен сгоревшего жилья новое не дадут.

«Мы будем здесь дежурить каждый день, пока Малков или Сорокина не объяснят нам, на каком основании снесли дом и когда дадут нам жилье», — выкрикивала рязанка.

На данный моментснос дома № 16 на площади Соборной приостановлен.