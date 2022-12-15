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Путин заявил о снижении бедности в России
Об этом президент России заявил во время заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам в четверг, 15 декабря.

Владимир Путин заявил о снижении бедности в России. Об этом президент России заявил во время заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам в четверг, 15 декабря.

По его словам, в 2022 году доходы людей с минимальными заработками в России увеличились.

«Доходы людей с минимальными заработками в России в этом году увеличились на 27,8%. Бедность снижается», — сказал Путин.