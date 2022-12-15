Малков призвал рязанских работодателей ввести удаленку из-за роста заболеваемости гриппом

Также губернатор порекомендовал не переохлаждаться, проветривать помещения и дома, и на работе, а также не пренебрегать масками и антисептиками. В случае, если рязанцы почувствовали недомогание, им также стоит оставаться дома и обращаться за медпомощью.

Рязанским работодателям рекомендовали ввести удаленку на предприятиях. Об этом в четверг, 15 декабря, сделал губернатор Павел Малков в своем Telegram-канале.

Малков заявил, что эту меру стоит ввести из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ. Губернатор порекомендовал не переохлаждаться, проветривать помещения и дома, и на работе, а также не пренебрегать масками и антисептиками. В случае, если рязанцы почувствовали недомогание, им также стоит оставаться дома и обращаться за медпомощью.

«Приняты меры для стабилизации эпидобстановки в регионе. Поликлиники, больницы и лаборатории перешли на усиленный режим работы. Аптекам рекомендовано обеспечить наличие противовирусных лекарств и средств профилактики. Работодателей призываю активно вводить удаленку, использовать маски и термометры. Совместными усилиями мы сможем быстрее справиться с болезнью. Берегите себя и близких!» — написал Малков.