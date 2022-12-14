Сотрудники госавтоинспекции обнаружили недостатки в уборке Рязани от снега

Из 35 единиц комбинированных дорожных машин в Рязани работали всего 14.

В Рязани сотрудники госавтоинспекции нашли недостатки в уборке Рязани от снега. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Отмечается, что 14 декабря во время недостатки нашли на некоторых участках города. Факт подтвердился многочисленными обращениями рязанцев «повышенным уровнем скользкости» как на тротуарах, так и на проезжей части. Недостатки заметили на многих участках, в том числе на основных улицах города Рязани.

В сообщении добавили, что из 35 единиц комбинированных дорожных машин в Рязани работали всего 14.

Госавтоинспекторы продолжают фиксировать нарушения.