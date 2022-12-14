Рязанский депутат предложил отправить мэра Елену Сорокину в отставку

Руководитель фракции КПРФ в рязанской облдуме Денис Сидоров предложил отправить мэра Елену Сорокину в отставку. Об этом в среду, 14 декабря, стало известно «Вид Сбоку».

Вопрос об увольнении Сорокиной с должности главы администрации Рязани поставили на заседании облдумы. Комментируя проект бюджета Рязанской области на 2023 год, Сидоров сказал, что «крайне много проблем в городе, которые не решаются годами». В примеры он привел переселение горожан из аварийного жилья, взрыв в доме на улице Пушкина, точечную застройку и стройку рядом с Комсомольским парком, а также некачественную уборку снега.

«Где техника? Где сотрудники, которые должны убирать город?» — спрашивал Сидоров.

Депутат выразил уверенность, что при ином подходе и с другим руководителем вопросы решались бы быстрее.

«Возможно, уже пора в отставку отправить нашего мэра Елену Сорокину?» — спросил депутат.

Предложение Сидорова никто из депутатов не прокомментировал.