Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 13
Срд, 14
-1°
Чтв, 15
-5°
ЦБ USD 63.21 0.44 14/12
ЦБ EUR 66.7 0.43 14/12
Нал. USD 65.4 / 66.9 13/12 17:00
Нал. EUR 68.34 / 70 13/12 16:10
Новости
Мобилизация
Публикации
Рязанский суд разрешил педофилу ждать пересмотра дела на свободе
На момент совершения преступления в 2020 году жертве бы...
8 декабря 15:51
14 104
Новогодние каникулы по-русски: как планируют отдохнуть рязанцы
Журналист РЗН. инфо узнал у турагентств, где рязанцы пл...
7 декабря 12:18
5 536
Как в Рязани спасли больше половины раненых после Бородинской битвы
Рязанским врачам удалось вылечить 77% нижних чинов и 60...
30 ноября 15:52
10 961
Как удаленно подключить пакет услуг связи и сервисов в интернет-магази...
Сегодня бизнес-клиент хочет онлайн, быстро и удобно при...
30 ноября 16:00
9 911
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
ИТОГИ ГОДА 2021
Вокруг Рязани: Бездорожье
Новое
Вокруг Рязани: прогулки на лошадях
Пра как дауншифтинг
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Все спецпроекты →
В Рязани на перекрестках Московского шоссе могут увеличить количество полос
В понедельник, 12 декабря, в центре организации дорожного движения прошло совещание, основной темой которого стал вопрос увеличения пропускной способности улично-дорожной сети города.

В Рязани на перекрестках Московского шоссе могут увеличить количество полос. Об этом сообщил министр транспорта и автомобильных дорог Рязанской области Павел Супрун.

В понедельник, 12 декабря, в центре организации дорожного движения прошло совещание, основной темой которого стал вопрос увеличения пропускной способности улично-дорожной сети города.

Ранее губернатор Павел Малков поручил проработать новую транспортную схему.

Участники совещания обсуждали необходимость увеличения пропускной способности на участке дороги по Московскому шоссе от Юбилейной улицы до Приокского путепровода. Для этого вначале на указанном отрезке надо заменить неисправные детекторы транспортных потоков.

Это позволит перераспределять время между фазами, что повысит пропускную способность перекрестков на 10 — 20%. Новые контроллеры закупят до 31 декабря текущего года.

Также на совещании обсуждали возможность замены дорожных контроллеров на светофорах, принадлежащих Т. Ц. Премьер и Барс.

Министр транспорта и автомобильных дорог Павел Супрун сообщил, что кардинальной мерой для увеличения пропускной способности Московского шоссе будет увеличение полос движения на перекрестках.