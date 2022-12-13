В Рязани на перекрестках Московского шоссе могут увеличить количество полос

В понедельник, 12 декабря, в центре организации дорожного движения прошло совещание, основной темой которого стал вопрос увеличения пропускной способности улично-дорожной сети города.

В Рязани на перекрестках Московского шоссе могут увеличить количество полос. Об этом сообщил министр транспорта и автомобильных дорог Рязанской области Павел Супрун.

В понедельник, 12 декабря, в центре организации дорожного движения прошло совещание, основной темой которого стал вопрос увеличения пропускной способности улично-дорожной сети города.

Ранее губернатор Павел Малков поручил проработать новую транспортную схему.

Участники совещания обсуждали необходимость увеличения пропускной способности на участке дороги по Московскому шоссе от Юбилейной улицы до Приокского путепровода. Для этого вначале на указанном отрезке надо заменить неисправные детекторы транспортных потоков.

Это позволит перераспределять время между фазами, что повысит пропускную способность перекрестков на 10 — 20%. Новые контроллеры закупят до 31 декабря текущего года.

Также на совещании обсуждали возможность замены дорожных контроллеров на светофорах, принадлежащих Т. Ц. Премьер и Барс.

Министр транспорта и автомобильных дорог Павел Супрун сообщил, что кардинальной мерой для увеличения пропускной способности Московского шоссе будет увеличение полос движения на перекрестках.