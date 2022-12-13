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В Омане оценили рязанские сладости и полуфабрикаты
Шесть предприятий Рязанской области представили свою продукцию на коллективном региональном стенде, организованном Рязанским центром экспорта на выставке продуктов питания и технологий отрасли Oman Agrofood 2022

Шесть предприятий Рязанской области представили свою продукцию на коллективном региональном стенде, организованном Рязанским центром экспорта на выставке продуктов питания и технологий отрасли Oman Agrofood 2022, в четвертый раз проводимой в азиатском государстве Оман.

Компании «Ремтех», «Русские мельницы», «Конфеста», «Лина», «Верность качеству» и КФХ Кучаев Алексей Юрьевич, благодаря поддержке регионального центра экспорта, представили на зарубежном выставочном пространстве свою продукцию: шоколадные конфеты, кондитерские изделия, продукты быстрого приготовления, полуфабрикаты, муку и мед.

По данным регионального центра экспорта, за три дня работы выставки прошли более 100 туров В2 В переговоров с представителями местных торговых сетей, завершившиеся достижением определенных позитивных договоренностей, рязанские предприниматели приняли участие в работе «круглого стола» «Сектор Horeca и ритейл Омана».

На рязанском стенде побывал заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации Сергей Левин. Он оценил уровень организации и презентации экспозиции, а также готовность рязанских компаний выходить на рынки стран персидского залива.

Участие рязанских предприятий в международной выставке стало возможным благодаря национальному проекту «Международная кооперация и экспорт», утвержденному майским указом президента в 2018 году. Проект призван ориентировать промышленную и торговую политику РФ на достижение международной конкурентоспособности российских товаров, работ и услуг в целях обеспечения их присутствия на внешних рынках.